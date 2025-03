Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2025. Archiviato il ricco weekend di gare, proseguono i due tornei di tennis in Florida, il Wta 1000 e il Masters 1000 di Miami, dove saranno impegnati Matteo Berrettini contro il belga Zizou Bergs e Jasmine Paolini contro l’ex numero uno al mondo Naomi Osaka. Nel pomeriggio spazio anche al ciclismo con la Volta a Catalunya, mentre in serata scenderà in campo anche l’Italia U21 in amichevole contro i pari età della Danimarca. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.