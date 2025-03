Ribaltone bianconero targato John Elkann: salta il Football director dopo il tecnico italo-brasiliano. Ecco chi al suo posto

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. John Elkann ha rotto gli indugi e, al diavolo il bilancio, ha dato il via libera all’esonero immediato del tecnico italo-brasiliano. Un esonero che costerà circa 20 milioni lordi, ma non qualificarsi alla prossima Champions arrecherebbe danni maggiori ai conti del club.

Dunque ecco il ribaltone, con Tudor che ha vinto la volata contro Mancini. Il croato ha accettato un contratto di tre mesi, non legando l’eventuale rinnovo al quarto posto, pur di tornare in bianconero. Per la prima volta da primo allenatore, dopo l’infelice esperienza da assistente di Pirlo.

Esonero Thiago Motta, perché Tudor ha battuto Mancini

Mancini avrebbe voluto invece il prolungamento automatico in caso di raggiungimento dell’obiettivo massimo, che a inizio anno era quello minimo. L’ex CT potrebbe tornare in auge per il post Tudor, dato che quest’ultimo arriva pur sempre come un traghettatore, anche se il preferito rimane Stefano Pioli. Il preferito perlomeno di Giuntoli, al momento non così più sicuro di rimanere alla Juventus.

Già, perché a Torino e dintorni si fa sempre più insistente la voce di un possibile allontanamento anche dell’attuale Football director. In fondo, ma nemmeno troppo in fondo il fallimento del progetto Motta è il fallimento del progetto Giuntoli. L’ex Napoli ha altri tre anni di contratto, ma abbiamo visto anche con lo stesso Thiago Motta che i contratti sono carta straccia.

Juve, Elkann taglia Giuntoli e promuove Chiellini

Dalla Juve filtra che Giuntoli abbia già perso molto potere, infatti la scelta di Tudor è una scelta dettata dall’alto. Nella fattispecie da John Elkann, il quale a fine stagione potrebbe decidere di completare l’opera ribaltando, di nuovo, l’organigramma societario.

Il primo a rischio è proprio Giuntoli, il quale potrebbe essere mandato o via oppure messo all’angolo a vantaggio di un’altra figura di spicco. Il nome che circola è quello di Giorgio Chiellini, tornato in bianconero dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore negli States, con la maglia di Los Angeles FC.

Ora l’ex capitano è l’Head of Football Institutional della Juventus, ma Elkann – come auspicano moltissimi tifosi – potrebbe promuoverlo al ruolo di Ds o, comunque, dargli un incarico nella parte sportiva ed operativa del club. A scapito proprio di Giuntoli…