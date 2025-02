La giornata sportiva di giovedì 6 si aprirà alle 11:30. A Saalbach è infatti atteso il supergigante femminile, prova valida per i Mondiali 2025 di sci alpino. Nel corso della giornata, sono in programma anche i Mondiali di slittino, in scena a Whistler. A Rotterdam prosegue l’ATP 500, con partite valide per i quarti e gli ottavi di finale. Attesi in campo, Alcaraz e de Minaur, rispettivamente prima e terza testa di serie. Nel tardo pomeriggio, si andrà in scena anche a Dallas, dove Arnaldi si vedrà impegnato negli ottavi di finale.

In serata, il basket sarà protagonista con l’Eurolega. L’Olimpia Milano scenderà in campo alle 19:00 per sfidare Zalgiris, ad appena quarantotto ore dall’ultimo incontro nel torneo continentale, il match contro il Bayern Monaco. Infine, la Nazionale femminile di calcio si prepara a incontrare la Germania nella partita valida per le qualificazioni agli Europei. Il calcio di inizio è fissato per le 20:30.