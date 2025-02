Programma ricchissimo nella notte italiana, in cui si sono giocate ben undici partite nella NBA 2024/2025, in cui è andato in scena ancora una volta lo spettacolo firmato da Shai Gilgeous-Alexander. La stella canadese, infatti, mette a referto 50 punti per la terza volta stagionale, confermandosi l’unico giocatore in grado di realizzare almeno 50 punti più di una volta in questa stagione. È il suo 18/29 dal campo a trascinare ancora una volta gli Oklahoma City Thunder in una serata in realtà poco brillante per la squadra, che chiude con un pessimo 28.6% dall’arco, contro il 38.9% di Phoenix.

Ma i Suns, orfani di Kevin Durant e con un Devin Booker in serata negativa (19 punti con 13/15 tiri liberi e appena 9 canestri presi dal campo, di cui tre a segno), crollano per 140-109. Decisivo il parziale del terzo quarto, chiuso 43-16 per i Thunder, che poi hanno solo dovuto amministrare nell’ultimo parziale. Terza vittoria consecutiva per Oklahoma, mentre Phoenix sale a tre sconfitte di fila.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA, Fox subito decisivo al debutto con gli Spurs

Tra gli altri spunti di serata, grande spettacolo tra Atlanta Hawks e San Antonio Spurs, con i secondi che la spuntano di appena un punto per 125-126. Grande protagonista De’Aaron Fox, al debutto con la nuova maglia: l’ex Sacramento firma 24 punti e 13 assist. Serata top anche per Victor Wembanyama (24 punti e 12 rimbalzi) che segna il libero decisivo e sbaglia il secondo per impedire agli Hawks di organizzare l’ultimo possesso, mentre anche Devin Vassell completa una serata da 20 punti. Ad Atlanta non bastano i 32 punti (e 12 assist) del solito Trae Young, a cui si aggiungono i 30 punti (e 12 rimbalzi) di Onyeka Okongwu.

A Ovest, i Golden State Warriors cadono per 131-128 sul campo di Utah Jazz: Jordan Clarkson (31 punti) e Keyonte George (26 punti dalla panchina) rispondono ai 32 punti di Stephen Curry e ai 29 di Podziemski. Passando a Est, invece, ancora una grande serata per Cade Cunningham (38-7-9) con i Detroit Pistons, ma passano i Cleveland Cavaliers per 115-118 grazie alla tripla quasi da metà campo allo scadere di un Darius Garland da 25 punti, in una partita in cui Evan Mobley ne realizza 30 (con 9 rimbalzi e 7 assist). Vince anche Miami sul campo di Philadelphia: i Sixers possono contare sul solito Tyrese Maxey (31 punti), ma gli Heat rispondono con i 30 punti di Tyler Herro e i 43 dalla panchina tra Nikola Jovic e Terry Rozier.

Durant rifiuta Golden State: i Warriors prendono Butler

C’è tanto movimento anche fuori dal campo, in NBA, con un trade che si è concretizzato nella notte e che ha coinvolto cinque squadre. Tutto nasce da un grande rifiuto, quello di Kevin Durant a Golden State Warriors, come riportato da diverse testate Oltreoceano, tra cui ESPN. I Warriors, quindi, non hanno perso tempo e hanno chiuso un altro trasferimento di cui si parlava da tempo, aggiudicandosi le prestazioni di Jimmy Butler, ormai separato in casa con Miami. Agli Heat vanno la prima scelta di Golden State al prossimo Draft, oltre a P.J. Tucker da Utah. Ai Jazz andrà Dennis Schroeder, in uscita dai Warrior. Altre contropartite di fatto transiteranno solo virtualmente da Miami: si tratta di Kyle Anderson, destinato a Toronto, e di Lindy Waters, che andrà a Detroit insieme a Josh Richardson.

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 41-10 Boston Celtics 36-15 New York Knicks 34-17 Indiana Pacers 28-21 Milwaukee Bucks 27-22 Miami Heat 25-24 Detroit Pistons 25-26 Orlando Magic 25-27 Atlanta Hawks 23-28 Chicago Bulls 22-30 Philadelphia 76ers 20-30 Brooklyn Nets 17-34 Toronto Raptors 16-35 Charlotte Hornets 12-36 Washington Wizards 9-41

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 40-9 Memphis Grizzlies 35-16 Houston Rockets 32-18 Denver Nuggets 32-19 Los Angeles Lakers 29-19 Los Angeles Clippers 28-22 Minnesota Timberwolves 28-23 Dallas Mavericks 26-25 Sacramento Kings 25-25 Phoenix Suns 25-25 Golden State Warriors 25-25 San Antonio Spurs 22-26 Portland Trail Blazers 22-29 Utah Jazz 12-37 New Orleans Pelicans 12-39

Tutti i risultati della notte NBA

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 125-126

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 102-112

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 115-118

Brooklyn Nets – Washington Wizards 102-119

Philadelphia 76ers – Miami Heat 101-108

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 107-138

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 127-108

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 144-119

Utah Jazz – Golden State Warriors 131-128

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 140-109

Sacramento Kings – Orlando Magic 111-130