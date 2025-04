Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 27 aprile 2025. Torna la Serie A con il big match Inter-Roma e anche i principali campionati nazionali di basket e di volley, con gara1 della finale scudetto tra Trento e Lube Civitanova. Nel pomeriggio riflettori puntati sulla MotoGP con il Gran Premio di Spagna, mentre durante il giorno sono protagonisti anche il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi e il tennis con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.