Amos Mosaner e Stefania Constantini non si fermano ai Mondiali di curling doppio misto 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia azzurra ha sconfitto piuttosto facilmente la Germania con il punteggio di 10-3. Partita che è terminata con due edn di anticipo. Mosaner/Constantini partono forte e rubano la mano ai tedeschi Sutor/Schnell nel secondo end allungando sul 4-0. Altra mano rubata due end dopo ed è 5-0 secco a metà partita. La Germania non riesce ad avvicinarsi abbastanza e l’Italia mette insieme un attacco perfetto in quinta mano con ben cinque punti messi a segno. Un end per tentare la disperata rimonta, ma Sutor/Schnell decidono di mollare e consegnare il secondo successo in due uscite all’Italia, che si issa in testa alla classifica a pari merito con Italia, Canada, Scozia e Svezia. In serata, l’Italia affronterà alle ore 19:00 la Corea del Sud per la terza partita del Round Robin.

La classifica aggiornata 1. Italia (2 vittorie – 0 sconfitte)

1. Canada (2 vittorie – 0 sconfitte)

1. Scozia (2 vittorie – 0 sconfitte)

1. Svezia (2 vittorie – 0 sconfitte)

5. Cina (1 vittoria – 1 sconfitta)

5. Finlandia (1 vittoria – 1 sconfitta)

7. Danimarca (0 vittorie – 2 sconfitte)

7. Germania (0 vittorie – 2 sconfitte)

7. Corea Del Sud (0 vittorie – 2 sconfitte)

7. Olanda (0 vittorie – 2 sconfitte) Il calendario dei Mondiali Domenica 27 aprile 15.00 Quarta giornata: Svizzera-Cechia, Giappone-Norvegia, Nuova Zelanda-Spagna, Estonia-Turchia, Australia-USA 19.00 Quinta giornata: Paesi Bassi-Cina, Canada-Svezia, Germania-Finlandia, Scozia-Danimarca, Corea del Sud-Italia 23.00 Sesta giornata: Turchia-Australia, Spagna-Estonia, Giappone-Cechia, USA-Nuova Zelanda, Svizzera-Norvegia Lunedì 28 aprile 15.00 Settima giornata: Italia-Danimarca, Scozia-Finlandia, Svezia-Corea del Sud, Paesi Bassi-Canada, Germania-Cina 19.00 Ottava giornata: Norvegia-Nuova Zeland, USA-Cechia, Estonia-Svizzera, Turchia-Spagna, Giappone-Australia 23.00 Nona giornata: Scozia-Corea del Sud, Danimarca-Germania, Canada-Italia, Cina-Svezia, Finlandia-Paesi Bassi Martedì 29 aprile 15.00 Decima giornata: USA-Svizzera, Nuova Zelanda-Giappone, Spagna-Norvegia, Australia-Estonia, Cechia-Turchia 19.00 Undicesima giornata: Danimarca-Paesi Bassi, Corea del Sud-Canada, Finlandia-Cina, Italia-Scozia, Svezia-Germania 23.00 Dodicesima giornata: Nuova Zelanda-Turchia, Svizzera-Spagna, Cechia-Australia, Norvegia-USA, Estonia-Giappone Mercoledì 30 aprile 15.00 Tredicesima giornata: Cina-Italia, Svezia-Scozia, Paesi Bassi-Germania, Danimarca-Corea del Sud, Canada-Finlandia 19.00 Quattordicesima giornata: Australia-Norvegia, Estonia-USA, Turchia-Giappone, Nuova Zelanda-Svizzera, Spagna-Cechia 23.00 Quindicesima giornata: Germania-Scozia, Finlandia-Danimarca, Italia-Svezia, Canada-Cina, Paesi Bassi-Corea del Sud Giovedì 1° maggio 15.00 Sedicesima giornata: Giappone-USA, Cechia-Nuova Zelanda, Norvegia-Estonia, Spagna-Australia, Turchia-Svizzera 19.00 Diciassettesima giornata: Finlandia-Svezia, Italia-Paesi Bassi, Cina-Danimarca, Corea del Sud-Germania, Scozia-Canada 23.00 Diciottesima giornata: Cechia-Estonia, Norvegia-Turchia, Australia-Nuova Zelanda, Svizzera-Giappone, USA-Spagna Venerdì 2 maggio 15.00 Playoff 23.00 Semifinali Sabato 3 maggio 14.30 Finale per il bronzo 19.00 Finale per l’oro