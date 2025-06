Giovedì 5 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che, al Roland Garros proveranno a conquistare una finale tutta italiana rispettivamente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic. In serata l’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, impegnata in Norvegia.

MATTINA

08.13 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo ad Antalya: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Rally Sardegna 2025: prima giornata – Diretta streaming su Rally.Tv.

09.00 Ginnastica ritmica, Europei 2025: terza giornata – Diretta streaming su Gym Tv Online.

09.00 Moto3, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell (Spagna): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Planet Canoe.

11.00 Vela, Europei 49er / Nacra17 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube 49er Sailing.

11.12 Ciclismo, Giro di Slovenia 2025: terza tappa – Diretta tv dalle 12.55 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Ciclismo femminile, Tour of Britain Women: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Tennis, Roland Garros 2025: semifinale doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+.

POMERIGGIO

13.15 Golf, Canadian Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

13.15 Moto3, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Tennis, Roland Garros 2025: semifinali doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

(Errani/Paolini vs Andreeva/Shnaider 3° match dalle 12.00)

14.05 Moto2, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Roland Garros: prima semifinale singolare maschile (Musetti vs Alcaraz) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.50 Ciclismo femminile, Volta Ciclista a Catalunya Femenina: prima tappa – Diretta streaming dalle 16.30 su Discovery+.

15.00 MotoGP, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.25 Arrampicata Sportiva, Coppa Europa Giovanile Speed: Speed Qualification U17 – U19 – in streaming su Sportface Tv

17.15 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17:40 Arrampicata Sportiva, Coppa Europa Giovanile Speed: Speed Finals – in streaming su Sportface tv

18.00 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

SERA

19.00 Tennis, Roland Garros: seconda semifinale singolare maschile (Sinner vs Djokovic) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.15 Atletica, Golden Gala 2025 – Diretta tv dalle 20.15 alle 21.00 su RaiSport HD e dalle 21.00 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Macedonia del Nord vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.30 Volley femminile, Nations League 2025: Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su DAZN e VBTV.