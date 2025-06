Lewis Hamilton non riesce a trovare il feeling con la Ferrari: l’ultimo annuncio sembra peggiorare le cose, i tifosi sono preoccupati.

Il Mondiale 2025 di Formula 1 è stato finora avaro di soddisfazioni per Lewis Hamilton. Il 40enne di Stevenage è riuscito a salire sul gradino più alto del podio solo nella Gara Sprint in Cina: il resto del campionato è stato finora un tormento, fatta eccezione per un terzo posto conquistato a Miami sempre nella Sprint Race. Quando manca poco alla pausa estiva fa davvero strano vedere come Hamilton non sia riuscito a centrare nemmeno un podio nei Gran Premi con la Ferrari.

Risultati deludenti a cui si aggiunge un certo nervosismo da parte del 7 volte campione del mondo, più volte palesato durante i team radio specialmente nei confronti dell’ingegnere Riccardo Adami. Probabilmente il tutto è dovuto alla frustrazione nel vedere il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, che riesce a centrare piazzamenti migliori con la stessa monoposto.

L’auspicio di tutti i tifosi ferraristi è che già nei prossimi weekend possa esserci un’inversione di rotta. Tuttavia se così non dovesse essere si aprirebbe ogni tipo di scenario in vista del prossimo anno. Già da qualche settimana circolano rumors in merito a una possibile separazione tra Hamilton e la Ferrari al termine di questa stagione, specialmente se il rendimento rimanesse quello di questa prima parte di campionato.

Allarme Hamilton-Ferrari: l’ultimo annuncio gela i tifosi

David Croft, noto telecronista di Sky Sports F1 UK, non crede a questo scenario. Nel corso del podcast The F1 Show il famoso giornalista si è detto certo che Lewis Hamilton sarà protagonista in Formula 1 anche il prossimo anno. Tuttavia lo stesso Croft ha sottolineato che l’umore del 7 volte campione del mondo non è dei migliori e che i prossimi Gran Premi potrebbero rappresentare un bivio decisivo.

“Credo che il prossimo Gran Premio sarà davvero critico per lui, perché il Canada è una pista dove va fortissimo, che ama – le parole di Croft nel podcast – È dove ha ottenuto la sua prima pole, la sua prima vittoria“. Il telecronista di Sky Sports F1 UK ha poi lanciato un allarme: “Se dovesse avere un’altra giornata negativa come a Barcellona, allora sì, ci sarebbero problemi seri“.

Parole che ovviamente preoccupano i tantissimi tifosi della Ferrari: se le cose andranno male anche a Montreal calerebbe davvero il gelo tra Hamilton e la Rossa.