Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 8 aprile 2023. Occhi puntati sui tornei di tennis e in particolare su Montecarlo. Continua anche l’Augusta Masters di golf e spazio anche ad un grande sabato di Serie A. Senza dimenticare basket, volley e curling. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per la giornata di sabato.