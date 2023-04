Liga 2022/2023, il Real viene rimontato e cade in casa contro il Villarreal

Cade ancora il Real Madrid, che cede in casa 2-3 contro il Villarreal nella ventinovesima giornata di Liga 2022/2023. Non basta l’essere andata due volte in vantaggio alla squadra di Ancelotti, che aveva trovato l’1-0 grazie ad un autogol di Pau Torres e poi il 2-1 con una prodezza di Vinicius dopo l’1-1 di Chukwueze. Proprio quest’ultimo chiude la rimonta degli ospiti con la sua doppietta personale, che arriva all’81° dopo il 2-2 siglato da Morales. Ora i Blancos sono a -12 dal Barcellona con una partita in più. Campionato che sembrava finito già da un pezzo, ma ora lo è ancora di più. Il Villarreal con la terza vittoria consecutiva prova ad avvicinarsi alla zona Champions, ma resiste la Real Sociedad, che vince 2-0 contro il Getafe grazie alle reti di Oyarzabal e Kubo.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, altra sconfitta – la quinta di fila – per l’Espanyol. Al RCDE Stadium passa l’Athletic Bilbao per 2-1 grazie ai due Williams: prima segna Inaki, poi il 20enne Nico. Vince anche l’Osasuna per 2-1 sull’Elche.