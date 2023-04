Juventus, Landucci: “Il pareggio sarebbe stato giusto. Sugli episodi decidono gli arbitri”

“Il fallo di Milinkovic-Savic sul gol? Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non sia fallo e noi sì. Non facciamo polemica su queste cose e andiamo avanti. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, nella ripresa il pareggio sarebbe stato anche giusto. Peccato perché abbiamo fatto bene, ci è mancato solo il gol anche se non è poco”. Lo ha detto Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro la Lazio. “L’andamento lento delle altre ci fa sperare nella Champions? Aspettiamo la sentenza del 19 aprile e aspettiamo. Siamo sempre positivi – ha detto il vice allenatore bianconero ai microfoni di DAZN – ragioniamo partita dopo partita, per adesso abbiamo 44 punti. Chiesa questa sera è entrato benissimo, tutti siamo andati meglio nel secondo tempo e abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Vlahovic lo abbiamo aiutato poco nel primo tempo, anche se mi sono arrabbiato per aver perso tanti contrasti. Se ho sentito Allegri? Sì abbiamo commentato la partita, era della mia stessa opinione”, ha concluso Landucci.