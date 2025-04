Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 19 aprile 2025. Gli eventi da seguire, infatti, proseguono in tutto il mondo anche nel weekend di Pasqua. A partire dalla Serie A, che vedrà in scena la 33esima giornata con gli anticipi Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Verona. Ma anche tanto tennis, con le semifinali del Wta di Rouen e degli Atp di Monaco e Barcellona, oltre ai quarti di finale del torneo femminile di Stoccarda. Inoltre, entra nel vivo il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita con l’ultima sessione di libere e poi le qualifiche alle 19. Infine, spazio anche al grande volley con i playoff scudetto sia al maschile che al femminile.