Nella notte Nba si sono disputati gli ultimi due incontri validi per i play-in, che hanno delineato il quadro completo dei playoff, al via già questa sera. Nella Eastern Conference l’ottavo posto va ai Miami Heat, che superano a domicilio gli Atlanta Hawks per 114-123 dopo un supplementare; la franchigia della Florida completa così l’impresa di qualificarsi alla post season partendo dalla decima posizione, grazie alle due vittorie esterne a Chicago prima e Atlanta poi. La formazione di coach Spoelstra troverà così al primo turno i Cleveland Cavaliers.

A guidare gli Heat è ancora una volta Tyler Herro, che chiude con 30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre Andrew Wiggins si ferma a quota 20 punti; preziosa anche la doppia doppia da 17+11 di Bam Adebayo e i 16 punti di Davion Mitchell. Agli Hawks non bastano i 29 punti con 11 assist di Trae Young e una prestazione maiuscola da 28 punti e 12 rimbalzi di Onyeka Okongwu, oltre ai 20 di Georges Niang e i 15 di Caris LeVert.

La cronaca dell’incontro

Miami parte fortissimo sul 10-0 con un ispirato Wiggins, ma i padroni di casa si riportano a contatto grazie soprattutto a LeVert. Atlanta cerca di alzare il ritmo e correre in contropiede il più possibile, mentre gli Heat provano in ogni modo a giocare a metà campo e funziona, perché Herro e Adebayo riportano il vantaggio in doppia cifra. Sul finire di terza frazione piovono triple da entrambe le parti, ma lo sforzo degli Hawks per rientrare non dà i suoi frutti, poiché Miami risponde sempre colpo su colpo.

In avvio di ultima frazione però la situazione cambia, perché i padroni di casa pareggiano la gara (88-88) grazie al layup in contropiede di Mann, poi Trae Young sente l’odore del sangue e con la tripla dà il primo vantaggio di serata ai suoi. Atlanta trova anche il grande impatto su entrambe le metà campo di Okongwu, che ruba palloni, segna da tre e schiaccia in campo aperto per il +6. Sembra l’allungo decisivo ma gli Heat non mollano e si riportano avanti nel punteggio con un contro parziale di 9-0. Si prosegue punto a punto fino alla fine: Herro fa 1/2 in lunetta per il +2, ma Young trova la penetrazione allo scadere che manda la gara all’overtime (106-106).

Nel supplementare Miami è implacabile da tre: prima Herro, poi due volte Mitchell segnano dalla lunga distanza e scavano un solco (115-108). Atlanta torna a -3 con la tripla di Young, ma altre due bombe di Herro e Mitchell chiudono i conti per gli Heat, che volano così ai playoff per la 19esima volta negli ultimi 25 anni.

Play-in Nba: a Ovest la spunta Memphis

Nella Western Conference l’ottavo posto va ai Memphis Grizzlies, che tra le mura amiche piegano 120-106 i Dallas Mavericks al termine di una partita che li ha visti sempre condurre. Playoff meritati dunque per la squadra di coach Iisalo, che dopo il ko contro Golden State stacca comunque il pass per la post season, dove affronterà quella che è stata la miglior squadra della lega, ovvero gli Oklahoma City Thunder. Sei uomini in doppia cifra tra gli orsi, con Jaren Jackson Jr. top scorer con 24 punti, seguito da Ja Morant e Desmond Bane con 22 ciascuno, e dalla doppia doppia da 15+11 di Zach Edey; in casa Mavs non basta la splendida prestazione da 40 punti di Anthony Davis.

La cronaca dell’incontro

I padroni di casa partono fortissimo e scappano via nel punteggio già nel primo quarto. Una tripla di Morant porta infatti il vantaggio sul +20 (34-14), con Memphis che esegue molto bene in attacco e controlla. I Mavs si affidano ad Anthony Davis, ma non riescono ad avvicinarsi nel punteggio nel primo tempo; in avvio di ripresa però, trascinati dall’ex Pelicans e Lakers, i texani rientrano fino alla singola cifra di svantaggio (70-61) e riaprono di fatto la partita.

Due triple di Jaren Jackson Jr. riportano però gli orsi a distanza di sicurezza, e con un margine di 15 punti da gestire nella quarta frazione. Dallas non ne ha più per giocarsi tutto negli ultimi 12′ e capitola sotto i colpi di Bane e compagni, che amministrano il vantaggio e si aggiudicano l’ottavo seed ai playoff.