Antonio Conte può lasciare Napoli e tornare alla Juventus: sarebbe già partita la telefonata per definire tutto, ecco i dettagli

Ritorno a Torino per Antonio Conte. L’avventura a Napoli del tecnico salentino potrebbe durare appena un anno, il tempo per far tornare la squadra azzurra in lotta per lo scudetto.

Tra Conte e i partenopei si potrebbe essere arrivati già ai titoli di coda, almeno stando ai rumors di mercato, anche se la parola fine potrebbe essere scritta con inchiostro tricolore. Il Napoli è, infatti, ancora in corsa per lo scudetto ed allora qualsiasi discorso sul futuro dovrà essere messo in stand-by. Lo ha detto a più riprese l’allenatore, spiegando che soltanto a fine campionato sarà tempo di riflessioni su quel che sarà.

Ora bisogna pensare a quel che è, ed è una lotta testa a testa con l’Inter che potrebbe regalare uno scudetto impensabile al Napoli. Intanto però intorno al nome di Conte continuano a circolare voci su possibili nuove destinazioni. Juventus e Milan in Italia sono i club che sarebbero interessati all’allenatore salentino e i bianconeri avrebbero fatto già delle mosse ufficiali per strappare il sì del tecnico.

Conte alla Juve: c’è stata la telefonata

È questo che si dice a juventibus con Luca Momblano che affronta l’argomento nuovo allenatore della Juventus e si dice convinto che Conte non direbbe di no ai bianconeri.

“Se la Juventus chiama, Antonio Conte al telefono risponde – le sue parole – . Se poi parliamo di uno scenario metaforico, dove la Juve fa sapere tramite voci o intermediari di essere interessata, allora ci sta che Conte non risponda e non faccia una piega“. Secondo il giornalista non è in questo modo che si può avere il sì dell’attuale allenatore del Napoli: “Non è quella la condizione che può portare il tecnico leccese a valutare la cosa, tra l’altro mentre è al Napoli e si sta giocando lo scudetto“.

Però in caso di contatto tutto potrebbe succedere: “Se la Juve chiama, lui risponde“. E, andando oltre, una telefonata a Conte sarebbe già arrivata dalla dirigenza bianconera. È quello che dice una giornalista di Lecce (città natale del tecnico, ndr) parlando in trasmissione: “La Juve ha già chiamato“. Come ha risposto Conte lo si scoprirà nelle prossime settimane.