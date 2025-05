Il palinsesto giornaliero completo dello sport di sabato 17 maggio

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 17 maggio 2025. Giornata ricca di sport dove Jasmine Paolini affronterà la statunitense Coco Gauff nella finale degli Internazionali d’Italia con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa di Roma.

Continua il Giro d’Italia con una tappa imperdibile: frazione appenninica con il Sassotetto. Per gli appassionati di motori tutto pronto per le qualifiche del GP di Emilia-Romagna per quanto riguarda la F1. Per il calcio finale in programma c’è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, mentre per il maschile ci si prepara a un weekend straordinario di partite fondamentali per decidere il posto in classifica in vista della fine del campionato.

Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO DELLO SPORT 17 MAGGIO

01.00 – DISCOVERY+: Formula E – GP Tokyo, prove libere 2

02.00 – SPORT UNO, SKY SPORT NBA: Basket (NBA, semifinale di Conference) – Gara-6: New York Knicks-Boston Celtics Sky;

03.20 – DISCOVERY+: Formula E – GP Tokyo, qualifiche

08.05 – EUROSPORT 1: Formula E – GP Tokyo, gara

08.35 – SKY SPORT UNO: Rally – Rally del Portogallo, otto prove speciali

09.00 – EUROVISION SPORT: Canoa slalom (Europei) – Kayak maschile/femminile, semifinali e finali

10.05 – SKY SPORT UNO: F3 – GP Emilia Romagna, gara-1

11.00 – SKY SPORT MOTOGP: Superbike – GP Cechia, qualifiche

11.35- SKY SPORT ARENA- Rugby (Super Rugby) – Brumbies-Reds

12.00 – SKY SPORT TENNIS: Tennis – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), semifinali torneo di doppio

12.15 – DISCOVERY+ dalle ore 15.00: Ciclismo – Quattro Giorni di Dunkerque, quarta tappa: La Chapelle d’Armentieres-Cassel

12.25 – RAISPORTHD: Ciclismo – Giro d’Italia, ottava tappa: Giulianova-Castelraimondo

12.25 – DISCOVERY+ dalle ore 15.00: Ciclismo – Giro di Ungheria, quarta tappa: Tata-Szekesfehervar

12.30- SKY SPORT UNO: F1 – GP Emilia Romagna, prove libere 3

POMERIGGIO

14.00 – SKY SPORT UNO/TV8: Superbike – GP Cechia, gara-1

14.00- RAI2: Ciclismo- Giro d’Italia, 8° tappa. Giulianova-Castelraimondo

14.00- SKY SPORT TENNIS: Tennis- Internazionali BNL d’Italia: 2a Semifinale Doppio maschile

14.15 – SKY SPORT F1: F2 – GP Emilia Romagna, gara

14.45 – SKY SPORT ARENA/DAZN: Volley (Champions League, semifinale) – Jastrzebski Wegiel-Aluron Zawiercie

15.00- SKY SPORT 251: Calcio (Serie C, ritorno playout) – Foggia-Messina

15.00- DISCOVERY+ :Arrampicata Sportina (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Curitiba, semifinale

15.30- SKY SPORT 252: Calcio (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Eintracht Francoforte

15.30 – SKY SPORT CALCIO: Calcio (Bundesliga tedesca) – Nove partite: Augsburg-Union Berlino, Borussia Dortmund-Kiel, Friburgo-Eintracht Francoforte, Heidenheim-Werder Brema, Hoffenheim-Bayern Monaco, Main-Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg, Lipsia-Stoccarda, St. Pauli-Bochum

16.00 – SKY SPORT GOLF: Golf – PGA Championship, terzo giro

16.00- RAISPORTSHD: RUGBY (Serie A, semifinale di ritorno) – Viadana-Emilia

16.00 – SKY SPORT UNO/TV8: F1 – GP Emilia Romagna, qualifiche

17.00 RAI1/ SKY SPORT TENNIS: Tennis – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), finale femminile: Paolini-Gauff

17.30- SKY SPORT CALCIO: Calcio (Serie C, ritorno playout) – Pro Vercelli-Pro Patria

17.45- DAZN- Calcio (Serie B, primo turno playoff) – Catanzaro-Cesena

18.00- RAI2/ SKY SPORT UNO: Calcio femminile (Coppa Italia, finale) – Juventus-Roma

18.00- SKY SPORT ARENA: Rugby (United Rugby Championship) – Zebre-Connacht

18.00- DMAX/DAZN: Basket (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Trento-Milano

18.30- RAISPORTHD: Pallanuoto femminile (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Trieste-Ekipe Orizzonte Catania

19.00- DAZN: Calcio (Liga portoghese) – Braga-Benfica

19.00- DAZN: Calcio (Liga portoghese) – Porto-Nacional

19.00- DAZN: Football americano (IFL) – Bologna-Bergamo

19.05- SKY SPORT MAX: Baseball (MLB) – New York Yankees-New York Mets

19.30- DAZN: Calcio (Serie B, primo turno playoff) – Juve Stabia-Palermo

SERA

20.00- SKY SPORT 253: Calcio (Serie C, ritorno playout) – Lucchese-Sestri Levante

20.00 SKY SPORT CALCIO: Calcio (Serie C, ritorno playout) – SPAL-Milan Futuro

20.00 SKY SPORT 252: Calcio (Serie C, ritorno playout) – Triestina-Caldiero Terme

20.00- EUROSPORT 2: Basket (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Brescia-Trieste

20.30- RAISPORTHD/ SKY SPORT UNO: Calcio (Supercoppa di Serie C) – Padova-Virtus Entella

20.30- DAZN: Volley (Supercoppa di Serie A2) – Cuneo-Brescia

20.45 DMAX/DAZN: Basket (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Trapani-Reggio Emilia

20.45 – DAZN: Calcio (Serie A) – Genoa-Atalanta

22.00- EUROSPORT 1: Arrampicata sportiva (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Curitiba, finale

23.00- EUROSPORT 2: MMA – UFC Fight Night 260, main event: Gilbert Burns vs Michael Morales