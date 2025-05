In attesa di Inter-Lazio e Parma-Napoli, è già possibile effettuare alcuni calcoli per capire le combinazioni necessarie per assegnare lo scudetto già in questo turno di campionato.

Inter-Lazio e Parma-Napoli sono il clou della penultima giornata del campionato di Serie A. I due match si disputeranno in contemporanea domenica sera alle ore 20.45, così come tutte le altre gare a esclusione di Genoa-Atalanta. Le compagini di Inzaghi (77 pti in classifica) e Conte (78), separate da un solo punto in classifica, continuano a sfidarsi a distanza a 180 minuti dalla fine. Ma quali sono le combinazioni che potrebbero consentire al Napoli di vincere lo scudetto con una giornata di anticipo? E quali sarebbero quelle in grado di aprire la strada al sorpasso interista all’ultima curva?

Cosa deve succedere per far vincere al Napoli lo scudetto domenica sera

La domanda che tutti gli sportivi, tifosi e non, si pongono è: lo scudetto 2024-25 può essere assegnato già domenica 18 maggio? La risposta è sì. Ma cosa deve accadere? Il Napoli deve vincere a Parma e l’Inter perdere in casa contro la Lazio. Questa combinazione di risultati consentirebbe ai partenopei di posizionarsi a +4 sugli inseguitori, che non potrebbero più completare la rimonta, anche in caso di loro vittoria e contemporanea sconfitta azzurra nell’ultima giornata.

Cosa deve succedere per far vincere lo scudetto all’Inter

Aritmeticamente è impossibile che l’Inter vinca il tricolore già domenica sera. Le due squadre sono separate da un punto, quindi, anche qualora i nerazzurri vincessero in casa contro la Lazio e la squadra di Conte perdesse a Parma, la distanza tra le due compagini sarebbe solo di due punti, con ancora una giornata da disputare. Ma, ovviamente, a quel punto, la bilancia penderebbe senza dubbio dal lato dell’Inter in vista dell’ultimo turno di campionato, in cui i meneghini saranno impegnati a Como, con il Napoli in casa contro il Cagliari.

Il calendario delle ultime due partite

Il calendario del Napoli

37^: Parma-Napoli

38^: Napoli-Cagliari

Il calendario dell’Inter

37^: Inter-Lazio

38^: Como-Inter

Ipotesi spareggio

Sebbene complicata, a questo punto del torneo, resta viva anche l’ipotesi spareggio, che si disputerebbe in caso di arrivo a pari punti delle due squadre. La partita sarebbe da giocare in gara unica, in casa della squadra meglio classificata in campionato. La posizione sarebbe stabilita secondo i criteri della classifica avulsa e vedrebbe l’Inter uscire “vincente”, visto che le due squadre sono in parità negli scontri diretti, ma i nerazzurri sono ampiamente in vantaggio per la differenza reti (al momento +42 contro +30).

Tuttavia, nei suoi regolamenti ufficiali, la Lega scrive anche che “la sede della partita potrebbe essere la stessa della finale di Coppa Italia (cioè l’Olimpico di Roma) nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all’ordine pubblico”. Il match avrebbe durata di 90 minuti, senza supplementari. E, in caso di parità, si disputerebbero direttamente i calci di rigore.