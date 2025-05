Genoa-Atalanta apre oggi la penultima giornata di Serie A: Vieira e Gasperini sono pronti ad affrontarsi a viso aperto in una sfida che promette spettacolo e gol.

Alle ore 20.45 di questa sera, Genoa-Atalanta apre la penultima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Le squadre allenate da Patrick Vieira e Gian Piero Gasperini hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali e vengono da due risultati importanti. La settimana scorsa, infatti, i rossoblu hanno fermato il Napoli al Maradona sul 2-2, riaprendo la lotta scudetto, mentre gli orobici hanno ottenuto l’aritmetica qualificazione in Champions League grazie a un importante successo in casa contro la Roma.

Una gara a viso aperto

Proprio perché entrambe senza alcun interesse di classifica, Genoa-Atalanta potrebbe rappresentare un match spettacolare per i tifosi e gli appassionati, in attesa di tutte le altre gare che si disputeranno domani sera in contemporanea.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Anche le scelte di formazione della sfida saranno orientate dalla possibilità di far giocare chi ha disputato meno minuti in campionato, dando l’opportunità di tirare un po’ il fiato a qualche “titolarissimo”. Tra questi, Ademola Lookman, condizionato in settimana da un’infiammazione al tendine d’Achille. Al posto del nigeriano, autore di due gol nelle ultime due partite, potrebbe giocare uno tra Samardzic e Maldini. Ma non è esclusa l’ipotesi di vedere entrambi di fianco a Retegui, che punta a segnare il gol numero 25 in campionato.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Sulemana, Ederson, Ruggeri; Maldini, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Dove vedere Genoa-Atalanta

Sarà possibile vedere Genoa-Atalanta, così come tutti i match della Serie A Enilive 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano per la 37a giornata del campionato stasera, sabato 17 maggio alle 20.45. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Alessandro Budel.