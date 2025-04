La giornata di oggi, sabato 12 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. La F1 prosegue la tournée asiatica in Bahrain. Sul circuito di Sakhir il sabato si apre con le prove libere 3 alle 14.30. Appuntamento alle 18.00 per le qualifiche. In Serie A l’Inter ha l’occasione di andare virtualmente a +6 sul Napoli nel match delle 18.00 con il Cagliari. In campo anche Venezia-Monza (ore 15.009 e Juventus-Lecce (20.45). Si avvicina alla conclusione il Masters 1000 di Monte-Carlo. Giornata di semifinali a partire dalle 11.00. 26ª giornata di Serie A di basket con Napoli-Varese (ore 20.00) e Scafati-Reggio Emilia (ore 21.00). Semifinali dei playoff Scudetto in Superlega. Civitanova ospita Perugia per provare a pareggiare la serie (18.00). Nel playoff per i piazzamenti dal 5° al 10° posto, Verona accoglie Cisterna alle 20.00.