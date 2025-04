L’Italia si conferma sul podio nel Team Event di Coppa del Mondo. Dopo il secondo posto ottenuto a Guadalajara, la squadra azzurra è terza a Windsor in Canada. Stesso quartetto (Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) ma gradino del podio più basso. Cina come al solito inarrivabile con 478.80 punti. Questa volta è secondo il Messico con 412.70. Gli americani battono di dieci punti l’Italia, che abbatte il muro dei 400 punti e termina con 402.45. Secondo posto sfumato con il 57.75 di Santoro, protagonista di una sbavatura nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Ai piedi del podio Australia e Stati Uniti.

Nei tre metri

Superano le qualificazioni sia Chiara Pellacani che Elisa Pizzini. Le due azzurre terminano rispettivamente in sesta e nona posizione. Per la romana l’ennesima conferma (302 punti) dopo aver sfiorato il podio nella scorsa tappa in Messico. La veronese centra la sua prima prima finale, chiudendo con il punteggio complessivo di 286.80. A comandare le operazioni c’è sempre la Cina. Doppietta in testa alla classifica con Chen Jia (345.90), che precede la connazionale Chen Yiwen (338.20). In terza posizione l’australiana Maddison Keeney (324.80), davanti alla terza cinese Chang Yani (310.95), fuori dalla finale per numero massimo di atlete in rappresentanza di ogni Paese (2). In piattaforma, manca la seconda finale consecutiva Riccardo Giovannini, che non riesce a ripetere il risultato ottenuto in Messico. Il romano conclude diciannovesimo con 322.70 in una gara purtroppo con tanti errori. Nelle qualificazioni in testa c’è l’ucraino Oleksii Sereda con un punteggio di 453.80 davanti al cinese Cheng Zilong (443.15) e al giapponese Rikuto Tamai (432.35).

Gli azzurri presenti in Canada

Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo Tuffi), Maia Biginelli e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin Di Maria (Marina Militare/Fratelli Marconi), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene), Chiara Pellacani/Fiamme Gialle/Fratelli Marconi), Matteo Santoro (Marina Militare/Fratelli Marconi). Nello staff, insieme al direttore tecnico Oscar Bertone, i tecnici Benedetta Molaioli, Tommaso Marconi, Francesco Dell’Uomo e il fisioterapista Ciro Orabona; giudici italiani al seguito Gianclaudio Calderara e Gianluca Calderara.