Tennis, Nicola Pietrangeli ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Qualche ora di preoccupazione per Nicola Pietrangeli e i suoi cari, dopo che l’ex tennista azzurro è stato costretto al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le notizie sono rassicuranti, con il 90enne che ha avuto un piccolo problema legato alla pressione ma subito rientrato. Per sicurezza i medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione per una notte, ma già nel corso della giornata di venerdì una delle figure storiche del nostro sport potrebbe essere dimesso e tornare a casa.