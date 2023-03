Sport in tv oggi, venerdì 3 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, venerdì 3 marzo. Di seguito ecco il palinsesto completo, con un accento sulla Serie A con Napoli e Lazio di scena al ‘Maradona’ alle 20:45. Ambizioni di classifica diverse, ma la stessa voglia di tre punti per Spalletti e Sarri nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Occhi poi sul grande tennis tra Acapulco, Monterrey, Santiago, Austin e Dubai. Senza dimenticare lo spettacolo della Nba. Occhi puntati anche sugli sport invernali tra sci alpino, sci di fondo, biathlon. Poi spazio alla ginnastica artistica e anche al judo. Di seguito, la guida per non perdersi davvero nulla.