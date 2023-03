Napoli-Lazio 0-1, Spalletti: “Siamo stati sfortunati, ci può stare”

“Abbiamo palleggiato in maniera più sporca rispetto al solito, forzando le uscite laterali, dove loro ci lasciavano le linee di gioco, ma siamo stati poco pazienti. L’incontro potrebbe riassumersi così”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro la Lazio. “Nel secondo tempo abbiamo tentato di fare le cose che ci eravamo promessi di fare, però pur facendo meglio ci è mancata la qualità nel palleggio”, ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Dazn nel post partita. “Mi aspettavo una Lazio così, ha il suo modo di giocare e spesso ripiega. Quando siamo andati oltre la metà campo c’era la possibilità di andare oltre la loro linea difensiva, ma abbiamo fatto brutte scelte. Però ci può stare, ho visto buona applicazione e voglia da parte dei miei giocatori e queste sono le cose fondamentali. Ovviamente dispiace per l’esito dell’incontro, siamo stati sfortunati e anche un po’ ingenui nell’occasione del gol di Vecino”, ha concluso Spalletti.