Sport in tv oggi venerdì 27 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un’altra giornata di sport: di seguito ecco programma e il palinsesto sportivo completo per la giornata di venerdì 27 ottobre 2023. Chiuso il turno europeo, il campionato si riprende la scena con Genoa-Salernitana, match che vede impegnati Gilardino e Inzaghi, ex campioni del mondo 2006. Sempre protagonista il tennis tra Basilea, Vienna e il WTA Elite Trophy di Zhuhai. Spazio ovviamente ai motori. Al mattino le prove libere del motomondiale in Thailandia, in serata invece la F1 aprirà il week end in Messico. Occhi puntati anche sull’Eurolega di basket con la sfida Lione-Virtus Bologna.