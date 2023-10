Highlights Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 84-87: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

Gli Highlights della partita di Eurolega Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 84-87. Partita in bilico dall’inizio alla fine con la Virtus che espugna l’Arena di Astroballe in Francia e trova la quarta vittoria, su cinque finora disputate, di fila in Eurolega. Esordio amaro per Gianmarco Pozzecco che però può essere soddisfatto della prestazione dei suoi e guardare al futuro con ottimismo.