F1 GP Messico 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Messico 2023 a Città del Messico di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della diciannovesima caccia alla pole della stagione, che si terrà sulla pista nordamericana e dunque con il fuso orario sensibile con l’Italia. Innanzitutto, si parte alle ore 19.30 con le prove libere 3, poi ecco le qualifiche attesissime alle ore 23 di sabato 28 ottobre. Chi centrerà la pole? Le terze libere e le qualifiche saranno visibili Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, su TV8 la diretta in chiaro delle qualifiche sul canale 8 del telecomando. Sportface, infine, vi propone la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 28 ottobre 2023

ore 19.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 23.00 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)