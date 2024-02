Swiatek-Rybakina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Doha 2024

Iga Swiatek se la vedrà contro Elena Rybakina nella finale del WTA 1000 di Doha 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città qatariota. Terza finale di fila a Doha per la tennista polacca, approdata all’atto conclusivo riposata (forfait di Pliskova in semifinale) e senza aver ancora perso un set in tutta la settimana. Dall’altra parte della rete troverà però la giocatrice più in forma del momento, e forse dell’intero 2024, che ad eccezione dell’Australian Open (sconfitta al secondo turno da Blinkova) è stata sempre perfetta. Basti pensare che si tratta già della sua terza finale dopo quelle vinte nei Wta 500 di Brisbane e Abu Dhabi (la scorsa settimana). Se c’è una giocatrice che può fermare quest’inarrestabile Rybakina, quella è la numero uno al mondo, ma lo stesso discorso vale a parti invertite per la kazaka, avanti 3-1 nei precedenti (lo scorso anno, sul cemento, si è imposta sia a Melbourne che a Indian Wells).

Swiatek e Rybakina scenderanno in campo sabato 17 febbraio alle ore 16.00 italiane sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale del torneo di Doha, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.