Sport in tv oggi, venerdì 13 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Sta per cominciare una nuova giornata ricca di emozioni con le più importanti competizioni sportive del mondo: ecco il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 13 gennaio 2023, con tanti eventi da non perdere in tv e in streaming. Scatta la diciottesima giornata del campionato di Serie A, che proporrà un anticipo di lusso tra Napoli e Juventus; ci sarà spazio anche per gli anticipi dei campionati esteri. Nel tennis, invece, ci saranno le semifinali dei vari tornei di Auckland, Adelaide e Hobart. In programma anche gli incontri di basket con l’Eurolega e l’immancabile spettacolo dell’NBA nella notte. Ecco il palinsesto di venerdì 13 gennaio.