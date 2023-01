Diffidati Napoli-Juventus, gli azzurri a rischio squalifica in vista della Salernitana

Il Napoli, dopo aver conquistato il suo primo successo in questo nuovo anno contro la Sampdoria, si appresta a tornare in campo al Diego Armando Maradona per affrontare la Juventus nel big-match della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida estremamente importante per entrambe le formazioni, con i ragazzi guidati da Luciano Spalletti che, in caso di vittoria, potrebbero allungare ulteriormente in classifica sugli avversari e consolidare il primo posto. Il tecnico dei partenopei può sorridere per quanto riguarda la situazione dei cartellini, poiché nessun calciatore azzurro figura nella lista dei diffidati e quindi nessuno è a rischio squalifica.