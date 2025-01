Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 10 gennaio 2025. Prosegue la marcia di avvicinamento al primo Slam stagionale, gli Australian Open: ecco, quindi, che volgono alla conclusione i tornei Atp di Adelaide e Auckland e il Wta di Hobart, oltre a quello di Adelaide. Non solo tennis, però, perché torna la Serie A di calcio con l’anticipo tra Lazio e Como, mentre in Eurolega di basket la Virtus Bologna affronta il Baskonia. Tanto spazio, poi, agli sport invernali, dal biathlon allo sci di fondo fino al freestyle.