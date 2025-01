La seconda giornata di Superlega del 2025 vedrà affrontarsi le prime due della classe. Perugia e Trento scenderanno in campo nella partita cartello del 16° turno di campionato, ma anche della stagione 2025. La classifica vede la Sir Safey in testa e senza sconfitte, ma con cinque punti di vantaggio sull’Itas, che ha anche una partita in più da giocare. Giannelli e compagni si trovano al primo posto con 41 punti. Michieletto & co sono a 36 punti con due sole sconfitte in campionato (Lube e Perugia). Nella gara di andata fu proprio la squadra di Lorenzetti ad avere la meglio. Dopo un primo set sottotono, Trento era riuscita a portarsi avanti. Gli umbri sono tornati sotto vincendo il secondo parziale e hanno messo la pietra sulla partita grazie al terzo set vinto ai vantaggi. Punteggio finale di 19-25 25-22 26-24 25-19 e PalaTrento sbancato il 27 ottobre scorso. Dopo quasi tre mesi le due squadre tornano ad affrontarsi. Il fischio d’inizio è in programma domenica 12 gennaio alle ore 18.00 al PalaEvangelisti di Perugia. Partiranno con i favori del pronostico i padroni di casa, sia per classifica che per momento di forma. Il recente passato della formazione di Fabio Soli non è stato esaltante. Sono quattro le vittorie consecutive tra Superlega e Coppa Italia. Qualche passaggio a vuoto c’è stato, tra Cev Cup e Mondiale per Club con il ko in finale con i brasiliani del Cruzeiro in chiusura di 2024.

Piacenza e Civitanova per accorciare

Aprirà la 16ª giornata la sfida tra Piacenza e Padova, unica partita che si disputerà l’11 gennaio (ore 18.00). Al PalaBanca di Piacenza, la formazione di Andrea Anastasi sarà praticamente obbligata a vincere per guadagnare punti su una tra Perugia e Trento. Gli emiliani occupano il terzo posto in classifica con 32 punti e non possono permettersi di perdere terreno dalle prime due contro Padova, nona a 13 punti. Trasferta ostica per la Lube, che volerà a Latina per affrontare Cisterna. Fischio iniziale alle ore 19.00 al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina. Per la squadra di Giampaolo Medei vale lo stesso discorso di Piacenza. Civitanova è quarta a 30 punti con una partita in più da giocare della formazione di Anastasi. Vincendo si riaprirebbe uno spiraglio per la lotta al secondo posto.

Nelle altre partite

Scontro salvezza ad alta tensione tra Grottazzolina e Taranto. Il 12 gennaio alle ore 19.00 si affronteranno al PalaSavelli di Porto San Giorgio la decima e l’undicesima della classifica, rispettivamente con 12 e 10 punti. I marchigiani stanno attraversano un buon periodo di forma con tre vittorie nelle ultime quattro. I pugliesi, invece, non vincono da sette partite (3-2 contro Civitanova il 24 novembre). La lotta al quinto posto si accende con Verona-Milano. Al PalaOlimpia di Verona si sfideranno la quinta e la sesta. Entrambe vedono difficile un potenziale aggancio alla Lube e vivono una situazione tranquilla di classifica guardandosi indietro, dove la più vicina è Cisterna con 15 punti. Nonostante il risultato non lo dimostri (3-0), Monza ha giocato un’ottima partita con Milano. I brianzoli occupano l’ultimo posto in classifica e dovranno sfruttare il fattore campo per provare a piegare Modena alla Monza Arena (12 gennaio ore 16.00).

Il programma della 16ª giornata

11 GENNAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova ore 18.00

12 GENNAIO

Mint Vero Volley Monza – Valsa Group Modena ore 16.00

Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino ore 18.00

Rana Verona – Allianz Milano ore 18.00

Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Gioiella Prisma Taranto ore 19.00

La classifica alla 15ª giornata

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti.

Punti totali, partite vinte, partite perse