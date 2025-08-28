L’ultimo giovedì di agosto ci avvicina al weekend con tanti appuntamenti sportivi, oggi in campo Sinner e tanti altri italiani.

Quella di oggi sarà una giornata molto importante per gli italiani impegnati agli US Open. Nel pomeriggio di oggi, infatti, andrà in scena il secondo turno di qualificazione che potrebbe avvicinare i partecipanti agli ottavi di finale. Grande attesa per Jannik Sinner, che affronterà il numero 36 al mondo: Alexei Popryin. In campo anche Musetti e Cobolli, che se la vedranno rispettivamente con Goffin e Brooksby. Spazio anche per il doppio femminile di Paolini ed Errani.

Non solo tennis, però, in questo giovedì ricco di eventi. Continua la Vuelta a España con la sesta tappa, che porterà i ciclisti ad Andorra. Fari puntati anche sulle finali di Diamond League di atletica a Zurigo e sulla Nazionale italiana di basket, pronta e esordire negli Europei contro la Grecia. Nel tardo pomeriggio, poi, le squadre italiane conosceranno le loro avversarie per la prossima UEFA Champions League. Di seguito il programma completo di tutti gli eventi.

MATTINA

07.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: seconda giornata (turno eliminatorio) – Diretta streaming su Judo Tv.

08.00 Snooker, Wuhan Open: quarti di finale – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Equitazione, Europei Dressage 2025: seconda giornata (prima sessione) – Diretta streaming su FEI TV.

09.00 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinali A uomini – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

09.30 Badminton, Mondiali 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube BWF TV.

12.30 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinali B uomini – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

12.50 Ciclismo, Mondiali paralimpici 2025: cronometro – Diretta streaming su Discovery+.

12.50 Ciclismo, Tour de l’Avenir: quinta tappa – Diretta streaming dalle 14.35 su Discovery+ e su DAZN.

12.54 Ciclismo, Vuelta a España 2025: sesta tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+ e DAZN.

POMERIGGIO

13.30 F1, GP Olanda 2025: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Equitazione, Europei Dressage 2025: seconda giornata (seconda sessione) – Diretta streaming su FEI TV.

14.00 Basket, Europei 2025: Georgia-Spagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Basket, Europei 2025: Israele vs Islanda – Diretta streaming su DAZN.

15.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 Basket, Europei 2025: Belgio vs Francia – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Tennis, US Open 2025: secondo turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Musetti vs Goffin 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Cobolli vs Brooksby 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Sinner vs Popyrin 2° match e inizio programma alle 17.30 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2025: secondo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno doppio donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Errani/Paolini vs Boisson/Maria 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.15 Basket, Europei 2025: Cipro vs Bosnia Erzegovina – Diretta streaming su DAZN.

17.30 Atletica, Finali Diamond League a Zurigo (Svizzera) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) dalle 18.30, su RaiSport HD dalle 18.30 alle 20.00, su Rai 3 HD dalle 20.00 in poi; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

SERA

18.00 Calcio, Sorteggio Champions League 2025-2026 – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW, Amazon Prime Tv e su UEFA TV.

20.00 Calcio, Playoff Conference League: Fiorentina vs Polissya – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

20.30 Basket, Europei 2025: Italia vs Grecia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Europei 2025: Slovenia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN.