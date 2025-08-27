Un 2025 assolutamente da dimenticare per Daniil Medvedev: in arrivo pessime notizie dopo l’eliminazione agli US Open.

Le gare di qualificazione agli US Open proseguono oggi con il secondo turno, che ha visto protagonisti atleti del calibro di Novak Djokovic e Alexander Zverev. Domani toccherà a tanti azzurri ancora in gara, tra cui Sinner, Musetti e Cobolli.

In questi 64esimi di finale scenderà in campo anche Benjamin Bonzi, che affronterà Giron dopo aver eliminato Daniil Medvedev nel primo turno. Il russo, infatti, ha aggiunto un’altra grande delusione alla collezione di quest’anno. Il 2025 dell’ex numero uno al mondo è cominciato con un’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, ma rischia di finire anche peggio.

Dopo la sconfitta di lunedì contro il rivale francese, infatti, Medvedev potrebbe ricevere una multa molto salata a causa della sua reazione in campo. La sua sfuriata contro l’arbitro ha lasciato a bocca aperta diversi appassionati.

US Open, niente montepremi per Medvedev: la sfuriata costa caro

Daniil Medvedev ci ha abituato ad uscite scellerate nel corso dei suoi match più sfortunati, ma nell’ultimo periodo non sembra esserci limite alle sue sfuriate. Durante il primo turno agli US Open, a causa dell’ingresso in campo di un fotografo, il giudice di sedia Greg Allensworth ha concesso a Bonzi di rigiocare una prima di servizio: il russo è andato su tutte le furie inveendo contro il giudice.

Aizzato dal pubblico, poi, il tennista russo è riuscito a vincere il terzo set e a conquistare anche il quarto con sei game a zero. L’ultimo set, però, è stato fatale. Medvedev è stato eliminato e a fine gara ha reagito distruggendo la propria racchetta. Per lui è prevista una sanzione davvero pesante.

Medvedev potrebbe ricevere una multa di 110.000 dollari, praticamente l’intero montepremi per i giocatori eliminati al primo turno degli US Open. Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione degli organizzatori pare essere irrevocabile.