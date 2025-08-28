Tognetti, Martinescu e Mercuri superano le qualificazioni in Lituania. Out Rinaudo. Domani in pedana anche Malan, Bovenzi e Micheli

L’Italia del pentathlon moderno continua a brillare ai Mondiali in corso a Kaunas. Dopo il passaggio in semifinale al maschile di Giorgio Malan, Matteo Bovenzi e Roberto Micheli, è stata la volta delle donne: Aurora Tognetti, Valentina Martinescu e Maria Beatrice Mercuri hanno centrato l’accesso al turno successivo, confermando l’ottimo stato di forma della spedizione azzurra.

Alla Zalgirio Arena la Tognetti (Carabinieri) ha chiuso il gruppo “A” con 1395 punti, frutto soprattutto di una buona scherma (22 vittorie e 13 sconfitte, 235 punti) e di un solido percorso sugli ostacoli (00:37.44). Solo la 14enne egiziana Farida Khalil, già fenomeno mondiale con titoli giovanili in tutte le categorie, ha fatto meglio (1408). Fuori invece Alice Rinaudo (Fiamme Oro), penalizzata dagli errori alle Tilting Ladders e alle Flying Hoops nonostante una buona scherma: la torinese ha concluso 27ª.

Grande festa nel gruppo “B” per Valentina Martinescu (Junior Asti), che proprio oggi compie 21 anni: la piemontese ha dominato chiudendo al primo posto con 1422 punti, grazie al miglior punteggio nella scherma (260), al primo tempo nel nuoto (2:09.58) e al secondo sugli ostacoli (00:31.91). Molto positiva anche Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), terza con 1405 punti e seconda assoluta nella scherma (255).

Il programma di oggi

Il programma prosegue oggi, giovedì 28 agosto, con il Seeding Round di scherma valido per semifinali e finali: le azzurre torneranno in pedana dalle 14.50 italiane, mentre i tre uomini saranno impegnati già dalle 9.30 nelle semifinali, dopo aver chiuso il loro ranking round odierno con Bovenzi (15V-20D), Micheli (14V-21D) e Malan (14V-21D).