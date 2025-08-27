Prosegue il programma degli US Open ma proseguono anche gli appuntamenti per il mondo del calcio e non solo: ecco gli appuntamenti di questo 27 agosto.

Lo sport in tv, per questo mercoledì 27 agosto, regala numerosi appuntamenti tra tennis, calcio, volley e tanto altro. Di seguito l’intero prospetto con gli orari e tutte i vari appuntamenti imperdibili. Torna in campo Carlos Alcaraz agli US Open, ma torna anche Jasmine Paolini nel lato del tabellone femminile per il secondo turno. I dettagli.

Sport in tv: il programma di questo mercoledì 27 agosto

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, quarto turno (diretta streaming su Discovery+)

09.00 BADMINTON – Mondiali (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 JUDO – Mondiali cadetti (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 PENTATHLON – Mondiali, qualificazioni femminili e seeding round di scherma maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 EQUITAZIONE – Europei dressage, prima parte Grand Prix (diretta streaming su FEI Tv)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Colombia-Messico, Turchia-Canada (diretta streaming su VBTV)

11.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Avenir, quarta tappa: Montagnat-Val Suran (diretta streaming sui canali social di Tour de l’Avenir)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Giappone-Serbia, Kenya-Vietnam (diretta streaming su VBTV)

12.30 BASKET (Europei) – Gran Bretagna-Lituania (diretta streaming su DAZN)

12.40 CICLISMO – Muur Classic Geraardsbergen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

12.45 CICLISMO – Tour de l’Avenir, quarta tappa: Montagnat-Val Suran (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45)

13.45 BASKET (Europei) – Cechia-Portogallo (diretta streaming su DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, ottavi di finale) – Italia-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV, canale YouTube di VBTV)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Bulgaria-Spagna, Cina-Repubblica Dominicana (diretta streaming su VBTV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Polonia-Germania, Ucraina-Camerun (diretta streaming su VBTV)

15.30 BASKET (Europei) – Montenegro-Germania (diretta streaming su DAZN)

16.35 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quinta tappa (cronometro a squadre): Figueres-Figueres (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.00 BASKET (Europei) – Lettonia-Turchia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 TENNIS – US Open, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251-253, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Darderi-Spizzirri (terzo match dalle ore 17.00), Bellucci-Alcaraz (ore 01.00), Paolini-Jovic (ore 01.00)

17.05 ATLETICA – Diamond League a Zurigo, finali (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena dalle ore 17.30; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 17.30)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Qarabag-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Europei) – Svezia-Finlandia (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Europei) – Serbia-Estonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Coppa di Germania, primo turno) – Wehen-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Benfica-Fenerbahce (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Brugge-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Copenhagen-Basilea (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)