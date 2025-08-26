Derby azzurro agli US Open vinto da Cobolli, Bellucci sfiderà Alcaraz. Out Cocciaretto, bene i big: avanti anche Draper, Rune e Tiafoe

Italia protagonista nella seconda giornata dello Us Open 2025. Al termine di una lunga giornata sul cemento di Flushing Meadows, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno staccato il pass per il secondo turno, mentre arriva una delusione dal tabellone femminile con l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto.

Cobolli vince il derby con Passaro

Match maratona e pieno di emozioni tra due amici e compagni di nazionale. Flavio Cobolli (testa di serie n.24) ha superato Francesco Passaro in cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3, al termine di una battaglia durata quasi quattro ore (3h46’). «Sono felice di aver portato a casa questa vittoria – ha dichiarato Cobolli a SuperTennis – anche se potevo perdere tranquillamente. Non è mai facile affrontare un amico, ma ho alzato il livello mentale nei momenti decisivi».

Al prossimo turno lo attende lo statunitense Jenson Brooksby, che lo sconfisse nel 2022 agli Internazionali d’Italia.

Bellucci, vittoria e sfida da sogno con Alcaraz

Prosegue il cammino anche di Mattia Bellucci, che ha beneficiato del ritiro per infortunio del cinese Juncheng Shang (7-6, 1-6, 6-3, 3-0 al momento dello stop). Il lombardo centra così la sua seconda vittoria consecutiva in un main draw di Slam dopo quella dello scorso anno, e ora si prepara a un secondo turno di lusso contro Carlos Alcaraz, campione dello US Open 2022. «Non è il modo in cui speravo di vincere – ha spiegato Bellucci – ma sono contento del livello espresso. Giocare sull’Arthur Ashe sarà un sogno».

Cocciaretto eliminata, fuori anche Venus Williams

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto: l’azzurra, avanti 4-1 nel primo set, si è fatta rimontare dalla kazaka Yulia Putintseva, che ha chiuso 6-4 7-6(4). Avanti in scioltezza invece la greca Maria Sakkari e la kazaka Elena Rybakina, mentre sorprende l’uscita di scena della campionessa degli Australian Open Madison Keys, battuta dalla messicana Zarazua. Fine della corsa anche per la 45enne Venus Williams, ko in tre set contro Muchova.

I big non sbagliano

Tra gli uomini, debutto convincente per Carlos Alcaraz, che ha eliminato in tre set Reilly Opelka (6-4 7-5 6-4). Successi anche per Jack Draper (n.5), Holger Rune (n.11), Frances Tiafoe (n.17), oltre ai russi Khachanov e Rublev, al norvegese Casper Ruud e al canadese Diallo.

Oggi tocca a Sinner

Dopo i successi di Cobolli e Bellucci, oggi toccherà ai big azzurri. Alle 17.00 sul Louis Armstrong debutta Lorenzo Musetti contro il francese Mpetshi Perricard, mentre alla stessa ora Matteo Arnaldi affronta Francisco Cerundolo e Lorenzo Sonego se la vedrà con l’australiano Tristan Schoolkate.

In prima serata l’atteso esordio del numero 1 del mondo Jannik Sinner, campione in carica a New York, che sfiderà il ceco Vit Kopriva sul centrale Arthur Ashe, subito dopo la sfida tra Iga Swiatek ed Emiliana Arango.