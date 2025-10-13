Mondiali 2026: i risultati dei match validi per la qualificazione
Procedono gli appuntamenti con i match di qualificazione per i Mondiali 2026: in attesa della Nazionale Italiana, ecco i risultati dei match odierni.
In attesa della gara di domani sera dell’Italia contro l’Israele, sono arrivate le prime risposte dei match giocati oggi, lunedì 13 ottobre. Bene la Germania, la Francia inciampa in un pareggio. Di seguito tutti i risultati.
Mondiali 2026, non solo Germania e Francia: i risultati
Di seguito i risultati dei match dei singoli gironi:
- IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-1 (Woltemade)
- SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO 2-0 (Obert, Schranz)
- SLOVENIA-SVIZZERA 0-0
- SVEZIA-KOSOVO 0-1 (Asllani)
- ISLANDA-FRANCIA 2-2 [Palsson (I), Nkunku (F), Mateta (F), Hlynsson (I)]
- UCRAINA-AZERBAIGIAN 2-1 [Hutsulieak (U), Akhundzade (A), Malinovskyi (U)]
- ALLES-BELGIO 2-4 [Rodon (G), su rigore e su rigore De Bruyne (B), Meunier (B), Broadhead (G), Trossard (B)]
- MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN 1-1 [Karaman (K), Bardhi (M)]