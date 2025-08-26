Ottima la prima per Jannik Sinner al primo turno dello US Open, ha battuto Kopriva: chi affronterà al prossimo turno.

Jannik Sinner ha smaltito del tutto i problemi accusati alla vigilia della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Alcaraz e lo dimostra pienamente il primo turno dello US Open. Il tennista altoatesino ha liquidato il ceco Vit Kopriva in tre set (6-1, 6-1, 6-2).

Sinner batte Kopriva allo US Open: chi affronterà al secondo

Incontro mai in discussione per Jannik Sinner contro Kopriva. Il tennista italiano non ha concesso alcun break all’avversario ceco e solo in quattro occasioni (due al primo, una al secondo e una al terzo set) ha dovuto vincere un game al servizio ai vantaggi.

Fila liscio come l’olio dunque l’esordio allo US Open – che Jannik dovrà difendere da Alcaraz per rimanere n.1 del ranking ATP – di Sinner, che al secondo turno affronterà il vincente dell’incontro tra Popyrin e Ruusuvuori.