Sport in tv oggi (martedì 14 ottobre): programma e orari di tutti gli appuntamenti, gioca la Nazionale!
Tante emozioni nella giornata odierna per lo sport. In campo sia la Nazionale di Gattuso che l’Under 21, ma anche tanto tennis!
Nella giornata odierna proseguiranno i match validi come impegni delle diversi nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sfida importante per l’Italia di Gennaro Gattuso che ospiterà Israele per chiudere il discorso secondo posto. Calcio e non solo, tanti altri sport: di seguito il programma dettagliato.
Sport in tv: qualificazioni per i Mondiali, ma anche tanto basket e tennis
7.00 Tennis, WTA Ningbo 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); streaming su Supertennis tv, SkyGo, NOW, Supertennix
8.00 Tennis, ATP Almaty 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
11.00 Snooker, Scottish Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+
13.00 Tennis, ATP Stoccolma 2025: Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 20.25) o Sky Sport Mix (fino alle 21.30); live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV (Berrettini-Zeppieri, 2 match serale dalle ore 18.00)
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia va Moldavia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW e Sky Go
18.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Turk Telekom vs Buducnost – Diretta streaming su Euroleague tv
18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia vs Armenia – Diretta tv su Rai2 HD; in streaming su Raiplay
18.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Cedevita Olimpija vs Aris – Diretta streaming su Euroleague tv
19.00 Ciclismo, Tour of Holland: prologo – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN
19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Maccabi Tel Aviv vs Barcellona – Diretta streaming su Euroleague tv
19.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Hamburg vs Bahcesehir Kol – Diretta streaming su Euroleague tv
19.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Dubai – Diretta streaming su Euroleague tv
20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Stella Rossa vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su Euroleague tv
20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague tv
20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trapani vs Tofas – Diretta streaming su DAZN
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern Monaco vs Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs Israele – Diretta Tv su Rai 1 HD; in streaming su Raiplay
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo vs Ungheria – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su NOW e SkyGo