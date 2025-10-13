Thiago Motta è a un passo dal ritorno in panchina: l’annuncio è davvero clamoroso, i tifosi della Juve non se l’aspettavano.

La ‘pareggite’ da cui è ultimamente affetta la Juventus di Igor Tudor sembra molto simile a quella che aveva caratterizzato anche la gestione Thiago Motta all’inizio della scorsa stagione. Dopo un’ottima partenza, caratterizzata da tre vittorie nelle prime tre gare di campionato, sono infatti arrivati cinque pareggi tra Serie A e Champions League che hanno aperto più di qualche interrogativo.

La paura dei tifosi è proprio quella di rivedere la stessa Juve dello scorso anno, ovvero una squadra altalenante che non è in grado di andare oltre il quarto posto. Un traguardo che oltretutto quest’anno sembra anche più complicato da raggiungere: oltre alle due principali candidate per il titolo, ovvero Napoli e Inter, bisognerà fare i conti anche con la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Allegri.

Ecco perché Tudor sa bene che da qui in avanti servirà un’altra Juve, sia in termini di risultati che di personalità e gioco. Se le cose non cambieranno già nelle prossime settimane le voci su un possibile cambio in corsa diventerebbero ancora più forti. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Di sicuro non Thiago Motta: qualcuno aveva infatti suggerito l’ipotesi di un clamoroso ritorno, dato che Motta percepisce ancora lo stipendio dalla Juventus dopo l’esonero dello scorso marzo.

Torna Thiago Motta, svolta clamorosa: la Juve ci guadagna

La storia tra Motta e la Juve è ormai abbondantemente chiusa, tanto che la società spera che il tecnico trovi al più presto un’altra squadra per non pagargli più i 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che fa ben sperare il club di proprietà di Exor: l’ex allenatore della Vecchia Signora è infatti in contatto con un club della Liga.

Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo canale YouTube, infatti, pare che la Real Sociedad stia seriamente pensando a Thiago Motta per rimettere in piedi una stagione cominciata davvero con il piede sbagliato. I baschi sono infatti all’ultimo posto in classifica, in coabitazione con il Maiorca, con soli 5 punti conquistati in 8 gare.

La sconfitta casalinga contro il Rayo Vallecano ha scatenato i tifosi, che hanno puntato il dito soprattutto contro il tecnico Sergio Francisco Ramos. Se davvero si arriverà all’esonero – dato per certo in caso di nuova sconfitta nel prossimo match a Vigo contro il Celta – la Real Sociedad farebbe di tutto per portare Thiago Motta all’Anoeta. L’idea non stuzzica particolarmente l’ex allenatore di Juve, Bologna e Spezia: Motta gradirebbe un altro tipo di progetto e per questo ha chiesto tempo ai baschi per decidere se accettare o meno la proposta.