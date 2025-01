Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2025. Si comincia molto presto con i tornei di tennis in programma in Australia (Brisbane e United Cup), Nuova Zelanda (Auckland) e Asia (Hong Kong). Spazio poi agli sport invernali con lo sci alpino, lo sci di fondo e il salto con gli sci. Comincia inoltre la nuova giornata di Serie A, che vede sei squadre in campo oggi (spicca la sfida Fiorentina-Napoli). Infine, sono in programma anche match di basket e volley in un sabato che si preannuncia tutto da vivere. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.