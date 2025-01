È iniziato ufficialmente il calciomercato di gennaio e la Fiorentina, così come la maggior parte delle squadre di Serie A dovranno intervenire per rinforzare le rispettive squadre.

La formazione allenata da Raffaele Palladino, dopo un inizio di campionato molto complicato con quattro pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle prime sei partite, è riuscita ad inanellare una serie di risultati molto importanti che l’hanno portata nelle zone alte della classifica. Prima della sconfitta arrivata contro il Bologna a metà dicembre, erano otto le vittorie di fila in campionato, intervallate dalla sfida contro l’Inter sospesa a causa del malore avuto da Edoardo Bove pochi minuti dopo l’inizio della partita. Fiorentina che, dopo l’ultimo pareggio arrivato sul campo della Juventus, si trova in questo momento al quinto posto in classifica, a pari punti proprio con i bianconeri e a meno tre dalla Lazio, con una partita in meno rispetto ad entrambe.

Il malore avuto da Bove e alcune delicate situazioni di mercato, su tutte quelle legate a Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, porteranno la Viola ad intervenire in maniera importante nei prossimi giorni. Il reparto in cui dovrà essere fatto il lavoro maggiore è proprio la difesa, dato che oltre ai due terzini sopracitati, entrambi in uscita, sarà addio anche con Lucas Martinez Quarta, promesso sposo del River Plate. Per questo motivo la dirigenza è letteralmente scatenata sul mercato, con un acquisto già ufficiale e due affari in chiusura.

Valentini è ufficiale, Folorunsho e Pablo Mari ad un passo: Fiorentina scatenata

Era un acquisto già confermato da settimane, ma solo poche ore fa è sbarcato a Firenze per le visite mediche di rito e il primo impatto con il mondo Viola. Nicolas Valentini, difensore centrale arrivato a parametro zero dal Boca Juniors, ha mosso i primi passi al Viola Park ed è pronto a mettersi agli ordini di Raffaele Palladino per entrare subito nei meccanismi della squadra.

Oltre al difensore argentino, però, Daniele Pradè vorrebbe mettere a disposizione del tecnico anche un altro centrale, motivo per cui è in corso una trattativa con il Monza per portare a Firenze Pablo Mari. Pupillo di Palladino già nella sua esperienza brianzola, il difensore spagnolo sposerebbe ben volentieri la causa Viola. La trattativa procede spedita, con Mari che potrebbe presto sbarcare in Toscana.

Il terzo colpo la cui chiusura sembra ormai imminente è Michael Folorunsho. Il centrocampista ex Verona è ai margini della rosa del Napoli, con Antonio Conte che gli ha concesso un minutaggio bassissimo in questo inizio di stagione. La Fiorentina sta provando a chiudere la trattativa in prestito, ma non è escluso che l’affare possa chiudersi anche a titolo definitivo, magari con l’inserimento di Biraghi come contropartita.

Un colpo già battuto, altri due pronti: la Fiorentina ha deciso di fare le cose in grande dopo l’ottimo inizio di stagione.