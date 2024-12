Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 28 dicembre 2024. Il weekend entra nel vivo e lo fa con il nuovo turno di Serie A e Premier League per quanto riguarda il calcio. Protagonisti anche il basket con la Serie A, il volley con la Coppa Italia e il tennis con la United Cup. Spazio infine agli sport invernali con il gigante femminile di Semmering, la discesa maschile di Bormio e la sprint di Toblach. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.