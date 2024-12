L’Inter difficilmente farà grossi movimenti nel prossimo mercato di gennaio, ma potrebbe essere una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo.

I nerazzurri, per stessa ammissione del Presidente Beppe Marotta, salvo clamorose occasioni o colpi di scena non faranno acquisti a gennaio dato che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è considerata completa e competitiva. Anche qualora dovesse esserci una cessione in attacco, con il Torino che è in forse pressing su Marko Arnautovic, l’Inter non interverrà ma continuerà ad affidarsi a Joaquin Correa come più volte è stato fatto in questo inizio di stagione. Pur se non sarà attiva nel mercato invernale, però, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando sotto traccia per la sessione estiva ed ha già messo nel mirino alcuni nomi importanti.

In estate, infatti, con ogni probabilità l’Inter saluterà alcuni dei protagonisti del meraviglioso ciclo di Inzaghi, anche e soprattutto per ovvie ragioni di età. Tra i principali indiziati a dire addio ci sono Henrikh Mkhitaryan, che compirà 36 anni a gennaio, e almeno uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, con l’italiano che a sorpresa sembra più vicino all’addio a causa dei tanti problemi fisici avuti in stagione. Per non farsi trovare impreparata, l’Inter ha già mosso i primi passi per la sostituzione e ha già chiaro il profilo che potrebbe prendere il posto dell’armeno il prossimo anno.

L’Inter ha scelto Nico Paz: tra Como e Real Madrid, cosa accadrà in estate

La dirigenza nerazzurra tra i tanti talenti osservati ha individuato il profilo perfetto per il centrocampo di Simone Inzaghi. Ausilio e Baccin, infatti, hanno deciso di puntare fortemente su Nico Paz e stanno studiando l’offerta giusta per convincere il Real Madrid.

Il fantasista argentino classe 2004 sta brillando in Serie A con la maglia del Como, un’esperienza formativa che gli sta permettendo di accumulare minutaggio e di mostrarsi con continuità al grande calcio. Acquistato dal Como in estate, la dirigenza del Blancos si è garantita un diritto di recompra a 12 milioni di euro per l’estate. Recompra che, con ogni probabilità, il club madrileno andrà ad esercitare. A quel punto entrerebbe in scena l’Inter, che secondo quanto riportato da TuttoSport avrebbe pronta un’offerta da 20-25 milioni per portarlo a Milano.

Il Real Madrid potrebbe decidere di fare un’operazione sulla scia di quanto fatto alcune stagioni fa con il Milan per Brahim Diaz, in modo da assicurarsi il controllo del giocatore, ma anche di garantire una plusvalenza importante all’Inter. Un acquisto che rientrerebbe a pieno nella politica di mercato dei nerazzurri e della nuova proprietà americana, Oaktree: calciatore giovane, rivendibile, di prospettiva e dal grande talento.