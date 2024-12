Poche sorprese nella notte italiana in cui sono andate in scena otto partite valide per la regular season NBA 2024/2025. Quasi tutte le squadre in campo con i favori del pronostico hanno infatti ottenuto la vittoria, mentre Dallas e Minnesota hanno firmato le uniche due vittorie non scontate, ma c’è da dire che – seppur impegnate in trasferta – partivano praticamente alla pari con le avversarie. Ecco i risultati della notte e come sono andate le gare.

Knicks e Cavs mettono la sesta

I New York Knicks superano con il punteggio di 108-95 gli Orlando Magic e conquistano il sesto successo consecutivo. Sugli scudi Jalen Brunson con 26 punti a bersaglio. Sesta vittoria di fila pure per i Cleveland Cavaliers, capaci di sbancare Denver sconfiggendo i Nuggets per 149-135. Per i Cavs, saldi al comando a Est, si tratta del match stagionale con più punti, assist e triple a referto. A prendersi la scena è stato il solito Donovan Mitchell con 33 punti. Nulla da fare per Nikola Jokic (27 punti, 14 rimbalzi e 13 assist) e compagni, scivolati al settimo posto.

Show di Brown e Wembanyama

Il giocatore che nella notte italiana ha realizzato il maggior numero di punti non può che essere Jaylen Brown, autore di una prestazione 44 punti nel netto successo dei Boston Celtics (che raggiungono il massimo stagionale di punti segnati) ai danni degli Indiana Pacers, maturato con lo score di 142-105. Sorridono anche i San Antonio Spurs, capaci di superare i Brooklyn Nets per 96-87 grazie al tuttofare Victor Wembanyama: per lui 19 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 6 stoppate. Inoltre, per il francese diventano 22 le partite consecutive con almeno una stoppata e una tripla a referto.

Dallas vince senza Doncic

Nonostante l’infortunio al polpaccio per il talento sloveno, ai box per almeno un mese, i Mavericks vincono e lo fanno sul campo dei Phoenix Suns. 98-89 il punteggio del match, caratterizzato dai 35 punti di Kevin Durant e dai 20 di Kyrie Irving. Successo di misura invece per i Minnesota Timberwolves, vittoriosi a Houston contro i Rockets per 113-112. Il miglior marcatore è Sengun con 38 punti, ma il canestro vincente porta la firma di Anthony Edwards (24).

Memphis sale al secondo posto

Proprio in virtù del ko di Houston, i Memphis Grizzlies ne approfittano per scavalcarli e portarsi in seconda posizione nella Western Conference. Domati in casa i New Orleans Pelicans per 132-124 nel segno di Jaren Jackson Jr. (33 punti) e Ja Morant (25). Infine, non basta la doppia doppia con tanto di career high di Jonathan Kuminga (34 punti, 10 rimbalzi) ai Golden State Warriors. Il successo va infatti ai Los Angeles Clippers per 102-92. Miglior realizzatore della franchigia losangelina Norman Powell con 26 punti.

I risultati della notte

Orlando Magic – New York Knicks 85-108

Boston Celtics – Indiana Pacers 142-105

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 87-96

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 112-113

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 124-132

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers 135-149

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 89-98

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 102-92

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 27-4

Boston Celtics 23-8

New York Knicks 21-10

Orlando Magic 19-14

Milwaukee Bucks 16-13

Miami Heat 15-13

Atlanta Hawks 16-15

Indiana Pacers 15-17

Detroit Pistons 14-17

Chicago Bulls 13-18

Philadelphia 76ers 11-17

Brooklyn Nets 12-19

Charlotte Hornets 7-23

Toronto Raptors 7-24

Washington Wizards 5-23

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 24-5

Memphis Grizzlies 22-10

Houston Rockets 21-10

Dallas Mavericks 20-11

Los Angeles Clippers 18-13

Los Angeles Lakers 17-13

Denver Nuggets 16-13

Minnesota Timberwolves 16-14

San Antonio Spurs 16-15

Golden State Warriors 15-15

Phoenix Suns 15-15

Sacramento Kings 13-18

Portland Trail Blazers 10-20

Utah Jazz 7-22

New Orleans Pelicans 5-27