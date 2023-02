Sport in tv oggi, sabato 11 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di sabato 11 febbraio 2023. In quel di Courchevel/Meribel proseguono i Mondiali di sci alpini, mentre i tornei tennistici Atp e Wta giungono al loro penultimo atto con le semifinali. Come al solito nel weekend il calcio torna a prendersi la scena con quasi l’intero programma di Serie B, tre anticipi di Serie A che, tra le altre, vedranno protagoniste Roma e Lazio, e tutto il meglio degli altri principali campionati europei. Non mancherà, inoltre, lo spettacolo del basket italiano e, soprattutto, di quello NBA. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna di sabato 11 febbraio per quanto riguarda lo sport trasmesso in televisione.