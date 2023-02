Zaccheroni operato alla testa per rimuovere ematoma dopo la caduta: rimane in prognosi riservata

Alberto Zaccheroni è stato operato oggi alla testa per rimuovere un ematoma dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra in seguito a una caduta nella sua abitazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero in miglioramento anche se rimane in prognosi riservata all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’ex tecnico campione d’Italia con il Milan nel 1998/1999 era stato trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna della sua casa dalla moglie Franca e dalla compagna del figlio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi