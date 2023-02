Barcellona, Kessie cercato dall’Inter. Xavi: “Può essere importante per noi”

Voci di mercato accostano Franck Kessié all’Inter: il centrocampista ex rossonero potrebbe tornare a Milano in veste nerazzurra, con Marcelo Brozovic coinvolto in uno scambio. Xavi, però, non sembra essere dello stesso avviso: “In entrambi i ruoli ci ha dato molto: fisicamente è forte e vince tanti duelli. Può essere importante per noi – ha dichiarato l’allenatore blaugrana –. Ho una fiducia particolare in lui: è stato paziente, ha disinvoltura e sicurezza. Se siamo a questo livello è grazie ai centrocampisti”.