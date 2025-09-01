Dopo il giorno di riposo odierno, torna domani la Vuelta 2025, con la decima tappa. Jonas Vingegaard torna a inseguire la maglia rossa.

Dopo un’autentica prova di forza, con la vittoria nell’arrivo in salita di Valdezcaray, Jonas Vingegaard non ha ancora ottenuto la maglia rossa. Grazie a una fuga, Torstein Træen ha ottenuto la maglia rossa nella tappa n°5, conservandola per 4 tappe finora. Lo scandinavo ha ceduto diversi minuti nell’ultima tappa, riuscendo però a conservare il primato.

Sarà naturalmente molto dura resistere con la maglia rossa, ma il corridore della Bahrain Victorius sta provando in tutti i modi possibili di tenere il più possibile la testa della classifica generale. Nella tappa 10, però, il rischio di lasciarla al danese del Team Visma c’è eccome.

Vuelta a España 2025, tappa 10: altimetria e dove vedere la corsa

La tappa 10, con partenza a Sendaviva e arrivo Larra Belagua, sarà di 175 km, e offrirà una salita finale di 9.4 chilometri al 6.3% di pendenza media con arrivo a quota 1590 metri sul livello del mare.

Tra i protagonisti della tappa ci sarà sicuramente Jonas Vingegaard, ma attenzione a Joao Almedia, particolarmente in forma prima del giorno di riposo e al momento terzo della classifica generale. Sugli scudi anche Pidcock, arrivato assieme al portoghese, e Ciccone, voglioso di recuperare il tempo perso nell’ultima tappa.

Il via del percorso è previsto per le 12:55, con arrivo previsto tra le 17:18 e le 17:44. La tappa, come tutto il giro, sarà visibile su Eurosport. Di seguito l’altimetria della tappa 10 e la classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE