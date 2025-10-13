Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti
Giornata interessante per lo sport: di seguito l’intero programma per questo lunedì 13 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi.
Continua anche per questo inizio settimana lo stop dei maggiori campionati europei per gli impegni delle diverse nazionali in vista dei Mondiali del 2026. Sarà trasmesso perciò comunque tanto calcio ma non solo: di seguito il programma dettagliato.
Sport in tv: continuano gli appuntamenti per le qualificazioni ai Mondiali e non solo, il programma
7.00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
8.00 Tennis, ATP Almaty: primo turno (1° match sul centrale Luca Nardi-Fabian Marozsan) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 20.25) o Sky Sport Mix (fino alle 21.30); live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
15.30 Tennis, ATP Bruxelles: primo turno (1° match della sessione pomeridiana sul centrale Mattia Bellucci-Marcos Giron) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
16.00 Tennistavolo femminile, Europei a squadre: Italia-Croazia – Diretta streaming su ettu.tv
17.30 Judo, Grand Prix Lima: terza giornata – Diretta streaming su JudoTV
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Galles-Belgio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Irlanda del Nord-Germania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Islanda-Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Macedonia del Nord-Kazakistan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovacchia-Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovenia-Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Svezia-Kosovo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Ucraina-Azerbaigian – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW