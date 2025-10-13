Marc Marquez e Valentino Rossi sono stati grandi rivali quando hanno corso insieme, e ancora oggi si parla della loro sfida in MotoGP.

Marc Marquez e Valentino Rossi hanno segnato la MotoGP come forse nessuno era mai riuscito a fare prima, e forse nessun altro riuscirà mai a fare in futuro. Non è solo una questione di talento, velocità e vittorie; per motivazioni differenti, sia l’italiano che lo spagnolo hanno dato il via e portato avanti un’era di successi, rivalità e record che non saranno mai dimenticati. E hanno anche dato vita a un confronto proprio fra loro due senza la benché minima ombra di subbio acceso e pieno di tensione.

Uno scontro che forse ha superato i limiti dello sport a cavallo fra Sepang e Valencia 2015 e di cui si parla anche nel 2025. Tante cose sono cambiate da quel momento in avanti, con Marc Marquez che dopo un calvario durato anni – a causa di un grave infortunio patito all’omero destro – si è laureato quest’anno per la nona volta campione del mondo di motociclismo. In ogni caso, si è tornati a parlare del grande confronto fra Valentino Rossi e Marc Marquez.

Marquez, che sgarbo a Rossi: qual è stato il più grande

Marc Marquez e Valentino Rossi, ancora oggi e a distanza di anni dall’ultima volta, sono i due colossi della MotoGP di cui non si smette davvero mai di parlare. Anche l’ex pilota Stefan Bradl, ospite al programma televisivo Sport und Talk aus dem Hangar 7 di servus TV, ha voluto dire la sua in merito alle due grandi stelle del ventunesimo secolo per quanto riguarda il motomondiale. Secondo lui, Valentino Rossi ha dato un impulso incredibile alla MotoGP, rendendola popolare in tutto il mondo.

Poi, quando è arrivato Marquez, che aveva come idolo il Dottore, i due hanno avuto un rapporto sempre peggiore mano a mano che lo spagnolo ha alzato il suo livello di guida e competitività, secondo Bradl. Per il tedesco, ciò che Valentino non ha particolarmente digerito è il seguente fatto: “Marc ha copiato Valentino in tante cose, sia nei rapporti con i media che nei duelli in moto. A Valentino questo non piaceva, soprattutto perché Marc stava avendo un enorme successo. I duelli tra loro e il titolo mondiale del 2015 hanno reso ancora più diffiicle tutto quanto”. Bradl ha infine concluso dicendo che secondo lui, a livello sportivo, Marc Marquez sia migliore di Valentino Rossi come pilota.